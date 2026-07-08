Uno studio finlandese ha rilevato che variazioni significative negli orari di coricarsi, soprattutto in presenza di sonno breve, sono associate a un aumento del rischio cardiovascolare. La ricerca, condotta dall’Università di Oulu, evidenzia che non è solo importante la quantità di ore di sonno, ma anche la regolarità degli orari di andare a letto. La maggior parte delle persone con orari di coricarsi irregolari mostra una maggiore variabilità nel tempo di addormentamento.

C oricarsi ogni sera a orari molto diversi non è soltanto una questione di abitudini disordinate. Secondo uno studio dell’Università di Oulu, in Finlandia, una forte variabilità nell’orario in cui si va a dormire, soprattutto quando si associa a una durata del sonno inferiore alle 7-8 ore raccomandate, è collegata a un maggior rischio di eventi cardiovascolari seri nella mezza età. Dormire bene non è (solo) questione di ore: la svolta scientifica sulla regolarità del sonno X Il tema riguarda i ritmi circadiani, cioè l’orologio biologico che contribuisce a regolare molte funzioni dell’organismo, comprese quelle legate al cuore e alla circolazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non conta solo quanto si dorme, ma anche la regolarità degli orari. Uno studio finlandese collega una forte variabilità nell’ora di coricarsi, soprattutto con sonno breve, a un maggior rischio cardiovascolare

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