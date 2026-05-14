Uno studio condotto dall’University of Colorado Boulder ha scoperto che quando due ballerini si muovono in perfetta sincronia, non sono coinvolti solo i loro movimenti fisici, ma anche le attività cerebrali si sincronizzano. La ricerca evidenzia come questa connessione cerebrale si verifichi durante l’esecuzione di danze in coppia, rafforzando l’idea che l’armonia tra i corpi vada oltre il semplice coordinamento motorio. La scoperta si inserisce in un quadro più ampio di studi sulle interazioni tra movimento e funzioni cerebrali.

C hi non ricorda la scena memorabile di Shall We Dance?, quando Jennifer Lopez e Richard Gere ballano un sexy tango (per citare il grande Fabio Concato ) sulle note di Santa Maria dei Gotan Project? Era il 2004, l’era delle rom-com, e forse in molti, uscendo dal cinema, hanno sentito l’impulso improvviso di iscriversi a un corso di tango. Ma cosa rende questa danza così irresistibile? Oltre a Richard Gere. Una risposta sorprendente arriva dalla scienza: secondo uno studio dell ’ University o f Colorado Boulder, quando due ballerini si muovono stretti e in perfetta sincronia, non sono solo i corpi a connettersi, ma anche i cervelli. Quasi come se diventassero una sola entità: un solo corpo, un solo cuore, un solo cervello. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Secondo uno studio dell’University of Colorado Boulder, quando due ballerini si muovono in perfetta sincronia, non sono solo i corpi a connettersi, ma anche i cervelli

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