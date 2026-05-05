La classifica delle spiagge più belle del mondo per il 2026, stilata da The World’s 50 Best Beaches, presenta alcune novità rispetto alle edizioni precedenti. Ora, oltre alla popolarità delle destinazioni, si tiene conto anche della loro autenticità, un aspetto che si è reso particolarmente rilevante nell’epoca dell’overtourism. La lista di quest’anno si distingue quindi per aver privilegiato località che conservano ancora un carattere originale e genuino.

C ’è sempre qualcosa di affascinante nelle classifiche delle spiagge più belle del mondo, ma quella del 2026 firmata da The World’s 50 Best Beaches ha un tono diverso dal solito. Meno lista “da catalogo turistico” e più racconto di come sta cambiando il modo di vivere il mare: non solo destinazioni da raggiungere, ma luoghi che resistono, che restano fedeli a se stessi. A emergere, però, non sono solo gli scenari tropicali lontani, ma anche angoli del Mediterraneo capaci di competere con i paradisi più celebri del mondo. E proprio tra questi paradisi, ce ne sono anche due che parlano italiano. Cinque spiagge europee incantevoli e semi-deserte per un’estate lontano dalla calca X Leggi anche › Le spiagge più amate di Italia: la Sardegna è regina assoluta Le spiagge più belle del mondo nel 2026: Entalula beach.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I criteri con cui è stata redatta la classifica The World’s 50 Best Beaches sono cambiati: non conta più solo la fama delle destinazioni, ma soprattutto il fatto che, nell'era dell'overtourism, siano rimaste autentiche

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