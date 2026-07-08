Nintendo Switch 2 in Europa riceve un aggiornamento con una batteria sostituibile, in conformità alle nuove normative. La modifica riguarda esclusivamente l’hardware, senza miglioramenti di potenza o funzioni aggiuntive per i giochi. La versione aggiornata non è una Switch 2 Pro e non presenta differenze nel software o nelle funzionalità rispetto alla versione originale. L’obiettivo principale è adeguarsi alle regole europee sulla possibilità di sostituire facilmente la batteria.

Nintendo Switch 2 è arrivata da poco, ma in Europa si prepara già a cambiare modello. Non si tratta di una versione più potente, non è una Switch 2 Pro e non introduce funzioni esclusive per i giochi. La novità riguarda un aspetto molto concreto: la batteria sostituibile dall’utente, una modifica pensata per adeguare la console alle nuove regole europee sulle batterie. La nuova versione di Nintendo Switch 2 sarà disponibile in Europa dall’ autunno 2026, con distribuzione progressiva nei vari Paesi. Il modello attuale verrà sostituito gradualmente, quindi non tutti i negozi riceveranno la revisione nello stesso momento. Per i giocatori, però, il messaggio è chiaro: la console non cambia nella sostanza, ma diventa più facile da mantenere nel tempo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Segui gli aggiornamenti su Nintendo.

© Gamerbrain.net - Nintendo Switch 2 si adegua alle normative in Europa: arriva il nuovo modello con batteria sostituibile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nintendo Switch 2 cambia in Europa: nuovo modello in arrivoIn Europa, Nintendo sta per lanciare una revisione hardware della Switch, senza che si tratti di una versione Pro o OLED.

Nintendo Switch 2 aumenta di prezzo in EuropaNintendo ha annunciato un aumento di prezzo per la prossima console Nintendo Switch 2 in Europa.

Temi più discussi: Informazioni sulle sostituzioni di alcuni prodotti Nintendo in base alla batteria; Vari giochi Nintendo Switch sono stati aggiornati e migliorati per Switch 2; Custodia Light NACON per Nintendo Switch 2: la recensione; Quando costa Nintendo Switch 2 a luglio? La trovi in offerta da Gamelife, scopri lo sconto.

Dread Delusion (Nintendo Switch 2) – Le test via @NintendoTown x.com

Ne è valsa la pena comprare un Switch 2, la mia prima console Nintendo dal GameCube, solo per vedere la reazione di mia moglie reddit

Nintendo e le batterie sostituibili: quando arrivano Switch 2 e accessoriNintendo aggiornerà Switch 2 e gli accessori con batteria sostituibile tra il 2026 e il 2027 per adeguarsi alle nuove norme europee. techprincess.it

Nintendo Switch 2 in arrivo: tutto ciò che c'è da sapere su date e caratteristicheNintendo ha svelato i dettagli sulla nuova Switch 2, con batterie sostituibili e accessori aggiornati. Scopri le date di uscita e le differenze rispetto ai modelli attuali. notizie.it