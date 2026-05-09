nintendo switch 2 aumenta di prezzo in europa

Nintendo ha annunciato un aumento di prezzo per la prossima console Nintendo Switch 2 in Europa. La decisione riguarda il prezzo di vendita al pubblico e si applicherà a partire dalla prossima fase di lancio nel mercato europeo. La società ha comunicato questa variazione in modo ufficiale, senza indicare motivazioni specifiche legate a questa scelta. La modifica coinvolge diversi rivenditori e distributori nella regione.

Nintendo cambia ufficialmente strategia e prepara un aumento di prezzo per Nintendo Switch 2 anche nel mercato europeo. La nuova console passerà da 469,99 euro a 499,99 euro, con un rincaro di 30 euro che entrerà in vigore dal 1 settembre 2026. La notizia pesa soprattutto perché arriva nella fase iniziale della vita commerciale della console. In passato il mercato videoludico era abituato a una dinamica molto diversa: le piattaforme venivano lanciate a un certo prezzo e, con il passare degli anni, diventavano progressivamente più convenienti. Oggi, invece, il settore si sta muovendo nella direzione opposta. Il caso di Nintendo Switch 2 conferma una tendenza ormai evidente.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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NINTENDO SWITCH 2 AUMENTA DI PREZZO! Vi spiego il Perchè

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