Nintendo Switch 2 cambia in Europa | nuovo modello in arrivo

Da gamerbrain.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Europa, Nintendo sta per lanciare una revisione hardware della Switch, senza che si tratti di una versione Pro o OLED. Il nuovo modello non dovrebbe offrire miglioramenti significativi in termini di potenza, grafica o prestazioni rispetto alle versioni precedenti. La modifica riguarda principalmente aspetti hardware, senza alterare sostanzialmente le caratteristiche di gioco o la qualità visiva. La presentazione ufficiale non ha ancora indicato variazioni importanti rispetto ai modelli attualmente disponibili sul mercato.

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Nintendo Switch 2 si prepara a ricevere una nuova revisione hardware in Europa, ma è bene chiarirlo subito: non si tratta di una Nintendo Switch 2 Pro, non è una versione OLED e non dovrebbe portare miglioramenti evidenti a potenza, grafica o prestazioni. Il cambiamento riguarda un aspetto molto più pratico, ma destinato a diventare sempre più importante nei prossimi anni: la batteria sostituibile dall’utente. La novità nasce dall’adeguamento alle nuove regole europee sulle batterie, che puntano a rendere più semplice la sostituzione degli accumulatori nei dispositivi elettronici portatili. Nintendo ha confermato che le future versioni compatibili con la normativa europea saranno identificate da numeri modello specifici e dal codice aggiuntivo OSM sulla confezione. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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