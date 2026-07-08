nigel farage sta tentando una mossa azzardata

Il leader di Reform UK si è dimesso da parlamentare e ha annunciato la volontà di ricandidarsi alle elezioni, con l’obiettivo di ridurre l’attenzione su due indagini legali in corso. La scelta ha suscitato commenti sulla strategia adottata per gestire le questioni giudiziarie. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle indagini o sulle tempistiche delle procedure legali. La mossa è stata interpretata come un tentativo di mantenere la visibilità politica.

Il leader di Reform UK si è dimesso da parlamentare solo per farsi rieleggere, sperando di distogliere l'attenzione da due indagini a suo carico Martedì Nigel Farage, il leader del partito di destra populista Reform UK, ha detto che si dimetterà da parlamentare per il collegio di Clacton-on-Sea e che si ricandiderà alle elezioni suppletive che si terranno come conseguenza delle sue dimissioni. Lo ha fatto – e non per caso – dopo che la commissione etica del parlamento britannico aveva aperto una seconda indagine sui finanziamenti del suo partito, accusato di aver ricevuto donazioni illecite per milioni di sterline. Farage ha detto di... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Nigel Farages Panic Plan to Win Back Upset Voters!

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