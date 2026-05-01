Una mossa azzardata per tutta la Nato e per lo Zio Sam

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di ritirare le truppe americane dall’Italia, pochi giorni dopo aver comunicato lo stesso piano per la Germania. La mossa ha suscitato reazioni tra i paesi della NATO e ha sollevato preoccupazioni sulla presenza militare statunitense in Europa. La decisione è stata comunicata attraverso dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità delle eventuali uscite.

Il presidente americano minaccia di ritirare le truppe a stelle e strisce dall'Italia e qualche giorno prima ha annunciato di volerlo fare dalla Germania. La solita «trumpata» o c'è qualcosa di concreto e realistico dopo il «tradimento», secondo la Casa Bianca, del mancato appoggio alla guerra contro l'Iran? In teoria può farlo, ma in pratica sarebbe una mossa azzardata non solo per l'Italia e la Nato. I primi a perderci in termini di profondità strategica e gestione di operazioni complesse sulle scenario geopolitico europeo e mediterraneo sarebbe proprio lo zio Sam. In Italia sono presenti circa 30mila americani sotto il comando del Pentagono.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Una mossa azzardata per tutta la Nato (e per lo Zio Sam) Notizie correlate La Promessa, trame spagnole: Enora entra in scena con una mossa azzardataI fans della telenovela spagnola La Promessa sanno fin troppo bene che ogni episodio è un intrecciarsi di mistero, sentimento e colpi di scena.