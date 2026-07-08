Nigel Farage ha annunciato che si dimetterà dal suo incarico di parlamentare per il collegio di Clacton-on-Sea. Tuttavia, ha dichiarato che si ricandiderà alle elezioni suppletive che si svolgeranno successivamente. La decisione riguarda la sua volontà di lasciare momentaneamente il ruolo, ma senza abbandonare definitivamente la scena politica. La sua candidatura sarà presentata per il seggio che lascerà vuoto.

Il leader del partito di destra populista Reform UK, Nigel Farage, ha annunciato le proprie dimissioni da parlamentare per il collegio di Clacton-on-Sea, ma si ricandiderà alle elezioni suppletive che si terranno come conseguenza del suo passo indietro. La singolare decisione è arrivata dopo che, nel fine settimana, il Sunday Times ha rivelato come il politico non avesse dichiarato correttamente il sostegno ricevuto dal suo storico alleato George Cottrell. Tale supporto avrebbe incluso il pagamento di personale addetto alla sicurezza e alla gestione dei social media. Giorni fa, inoltre sono state rese note alcune donazioni da diversi milioni di sterline da lui ricevute, prima della sua elezione, da Christopher Harborne, un investitore britannico in criptovalute residente in Thailandia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nigel Farage si dimetterà da parlamentare, ma si ricandiderà per il posto lasciato vacante da lui stesso

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Nigel Farage resigns as an MP and seeks re-election amid the financial donation controversy involvin

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