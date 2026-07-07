Nigel Farage si dimetterà da parlamentare ma si ricandiderà alle elezioni suppletive

Nigel Farage, il leader del partito di destra populista Reform UK, il più popolare del Regno Unito, ha detto che si dimetterà da parlamentare per il collegio di Clacton-on-Sea, ma che si ricandiderà alle elezioni suppletive che si terranno come conseguenza delle sue dimissioni. Farage ha annunciato la decisione dopo che, la settimana scorsa, erano state rese note alcune donazioni di diversi milioni di sterline che aveva ricevuto, e dopo che quindi la commissione etica del parlamento britannico aveva aperto un’indagine. Farage ha motivato la decisione dicendo di voler permettere agli elettori di Clacton-on-Sea di esprimere un giudizio politico sulle sue azioni: si inserisce nella sua tipica retorica populista di contrapporre gli elettori al potere costituito, che presenta come ostile alla sua causa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Nigel Farage believes there should be a general election if Andy Burnham becomes PM.

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