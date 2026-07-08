Il leader di Reform UK nel collegio di Clacton si è dimesso, aprendo le elezioni suppletive previste dalla legge. Dopo aver annunciato la decisione, ha dichiarato di sfidare i poteri forti e si è ricandidato. La sua scelta ha portato a una fase di scrutinio per eleggere il nuovo rappresentante. La dimissione è stata comunicata ufficialmente, e le urne saranno aperte nelle prossime settimane.

Deputato per quel partito Reform Uk di cui è leader nel collegio di Clacton, Nigel Farage si è dimesso. Secondo la legge, ci saranno dunque elezioni suppletive, per eleggere un nuovo deputato. A quel punto Farage vi si ripresenterà, per essere eletto di nuovo in una circoscrizione elettorale dove il 4 luglio 2024 prese 21.225 voti. Il 46,22%. «Mi dimetto da deputato e mi ricandido», è il suo annuncio. In apparenza, è un comportamento un po’ contorto. Ma Farage dice di voler così rispondere all’ «establishment che vuole battermi con mezzi scorretti e illeciti». ge:kolumbus:liberoquotidiano:48266779 Il problema sono le accuse di presunti finanziamenti illeciti: secondo lui, un tentativo di «fermarlo con mezzi scorretti», mentre ribadisce di «non aver violato alcuna legge». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nigel Farage si dimette e si ricandida: "Sfido i poteri forti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scandalo finanziamenti, Farage si dimette da parlamentare ma si ricandidaNigel Farage ha annunciato le dimissioni dal Parlamento e la volontà di ricandidarsi.

GB, Farage si dimette da deputato ma si ricandida alle suppletiveNigel Farage ha lasciato il suo incarico da deputato per la circoscrizione di Clacton-on-sea.

Temi più discussi: Nigel Farage si dimette da parlamentare: Le mie case e i finanziamenti? Far soldi non è un crimine, non ho infranto la legge. Decideranno gli elettori; Nigel Farage si dimetterà da parlamentare, ma si ricandiderà alle elezioni suppletive; Farage si dimette da deputato, ma rilancia ricandidandosi; Nigel Farage lascia il seggio ma correrà alle elezioni suppletive.

Dalla destra grandi notizie. Condannata anche in appello e candidata alle Presidenziali 2027 in Francia Marine #LePen. Pluri indagato (oggi la notizia della seconda inchiesta) Nigel #Farage si dimette per correre alle supplettive in UK x.com

Verdetto di John Curtice mentre Nigel Farage si dimette e attiva le elezioni suppletive reddit

Il leader del partito britannico di estrema destra Reform UK, Nigel Farage. Credit: Justin Ng / Avalon / AGFIl leader del partito britannico di estrema destra Reform UK, Nigel Farage, ha annunciato oggi le proprie dimissioni da deputato, dopo aver rivelato di essere oggetto di una seconda indagine parlament ... tpi.it

Nigel Farage si dimette da parlamentare: Le mie case e i finanziamenti? Far soldi non è un crimine, non ho infranto la legge. Decideranno gli elettoriFarage ha annunciato a sorpresa l'intenzione di dimettersi da deputato e di ricandidarsi, per affidare agli elettori il suo futuro dopo che sono emersi una serie di scandali legati a finanziamenti e ... corriere.it