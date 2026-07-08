Netflix sfida YouTube | arrivano i video di Vogue Variety e BuzzFeed

Netflix annuncia l’arrivo di video provenienti da Vogue, Variety e BuzzFeed sulla sua piattaforma. Dopo aver sperimentato videogiochi, eventi sportivi in diretta e contenuti interattivi, la società amplia l’offerta di contenuti video, puntando su produzioni di terzi. I nuovi video saranno accessibili agli utenti senza costi aggiuntivi e saranno inseriti in una sezione dedicata. La mossa segna un cambiamento rispetto alla tradizionale offerta di film e serie TV.

Milano, 8 luglio 2026 – Ora Netflix non vuole più essere soltanto la piattaforma dove guardare film e serie TV. Dopo aver sperimentato videogiochi, eventi sportivi in diretta e contenuti interattivi, il colosso dello streaming compie un nuovo passo nella sua evoluzione e guarda sempre più al modello di YouTube. L'obiettivo è semplice: convincere gli utenti a restare sulla piattaforma anche quando hanno finito di vedere il loro programma preferito. Ecco come. Come cambierà la homepage di Netflix. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, dal 3 agosto Netflix inizierà a ospitare sulla propria homepage video prodotti da alcune delle più importanti testate editoriali internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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