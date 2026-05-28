i nuovi registi di horror arrivano da youtube

È più facile farsi notare con i cortometraggi e trovare qualcuno che metta i soldi, come successo con “Ossessione” e “Backrooms” In questi giorni nei cinema italiani ci sono due film horror: Ossessione di Curry Barker e Backrooms di Kane Parsons. Sono film molto diversi tra loro per tono, budget e ambizioni, ma hanno alcune cose in comune. Entrambi sono l’esordio di registi molto giovani – Barker ha 26 anni, Parsons ne ha 20 – ma, soprattutto, entrambi avevano già un pubblico molto affezionato su YouTube. Non sono i soli. Negli ultimi anni, YouTube si è aggiunto alle scuole di cinema e ai circuiti dei festival indipendenti tra i contesti in cui i registi emergenti fanno pratica e costruiscono un pubblico senza bisogno di troppi soldi o connessioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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GOSSIP: SCOPRO CHE VIOLA E CRISTIANO SONO FIDANZATI DI NASCOSTO MA STANNO MENTENDO A TUTTI

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