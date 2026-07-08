Nell'area protetta di Torre Guaceto, alcune imbarcazioni praticano ancora la pesca a strascico, nonostante sia vietata. Queste barche sono prive del sistema di tracciamento Ais, che le rende invisibili ai controlli. Greenpeace Italia ha segnalato questa situazione, evidenziando come queste navi continuino a operare nella riserva naturale senza essere individuate facilmente. La pesca a strascico, dannosa e proibita in questa zona, viene così praticata in modo illecito.

Sono prive del sistema di tracciamento Ais (Automatic identification system), diventando così invisibili ai controlli, e continuano a praticare la dannosissima e vietata pesca a strascico nella riserva naturale di Torre Guaceto, nella Marina di Carovigno (Brindisi). L’allarme arriva da Greenpeace Italia che ha segnalato questa preoccupante situazione durante la Giornata internazionale del Mediterraneo e includendo questo caso tra i più importanti punti critici affiorati da un'indagine condotta in quattro siti marini protetti italiani della rete Natura 2000. Oltre alla riserva marina brindisina Greenpeace ha denunciato la presenza di pescherecci che praticano la pesca a strascico anche all’Argentiera (Sardegna), con il palamito a Palinuro (Calabria) mentre a Capri il problema è rappresentato dal traffico turistico. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - «Nell'area protetta di Torre Guaceto pesca con reti a strascico» L'allarme di Greenpeace Italia

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Torre Guaceto, 25 anni di tutela ambientale

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