Porto Cesareo pesca illegale nell’area protetta | bloccato sub con 500 ricci di mare

Nel cuore della notte, un sub è stato intercettato mentre prelevava circa 500 ricci di mare in un’area protetta di Porto Cesareo. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’attività di pesca illegale, portando al suo blocco. La Guardia Costiera ha effettuato il sequestro dei ricci e ha fermato l’attività del sub. Non sono stati riferiti altri dettagli sulle eventuali sanzioni o ulteriori indagini.

PORTO CESAREO - Cacciatori di ricci in azione nel cuore della notte, ma traditi dalle telecamere di sicurezza. È finita all'alba, con una maxi sanzione e il sequestro di tutta l'attrezzatura, l'avventura illegale di un pescatore subacqueo che aveva deciso di fare razzia nei fondali protetti del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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