Livorno pesca illegale | Guardia costiera sanzioni per migliaia di euro Pescherecci sorpresi con reti a strascico

Tra il 20 e il 24 aprile 2026, la Guardia costiera di Livorno ha condotto controlli mirati nel settore della pesca, concentrandosi su pescherecci che utilizzano reti a strascico. Durante le operazioni sono stati scoperti diversi casi di pesca illegale, con alcune imbarcazioni sanzionate con multe che ammontano a migliaia di euro. Le verifiche hanno coinvolto diverse unità navali, con l’obiettivo di contrastare pratiche non autorizzate e tutelare le risorse marine.

Nel corso dei controlli, due pescherecci livornesi sono stati sorpresi in mare mentre utilizzavano reti a strascico non conformi. Gli attrezzi presentavano maglie di dimensioni inferiori ai limiti consentiti, con il rischio di catturare anche esemplari giovani e compromettere il naturale ripopolamento delle specie. Le unità sono state intercettate dalle motovedette della Guardia costiera di Livorno e Piombino e costrette a rientrare in porto. Le successive verifiche tecniche hanno confermato le irregolarità, portando al sequestro delle reti e del pescato, poi devoluto in beneficenza. Ai comandanti sono state contestate sanzioni amministrative per complessivi 4mila euro.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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