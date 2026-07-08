nel segno di teodorico via alle notti trasfigurate

Venerdì parte la terza edizione di ‘Notti trasfigurate – nel segno di Teodorico il Grande’. La rassegna prevede incontri serali al museo, dedicati alla figura storica. La manifestazione si svolge nel centro storico e durerà fino a fine mese. Sono previsti spettacoli, conferenze e visite guidate. L’evento coinvolge diverse associazioni culturali e si svolge in vari spazi pubblici. La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico.

Prende il via venerdì la terza edizione della rassegna ‘Notti trasfigurate – nel segno di Teodorico il Grande’. Un ciclo di incontri serali al museo nazionale in cui musica e storia saranno al centro di un viaggio di riscoperta della nostra città nell’epoca tardo-antica, quando rappresentava un centro politico e culturale tra i più importanti in Europa. La prima serata, venerdì alle 21, sarà dedicata alla figura di Odoacre, primo sovrano della Ravenna post-imperiale. Si proseguirà il 24 luglio con Severino Boezio, filosofo e uomo di Stato, e il 7 agosto con Amalasunta, regina degli Ostrogoti. Domenica 30 agosto serata conclusiva al mausoleo di Teodorico, sempre alle 21, per ricordare il grande re nell’anniversario dei 1500 anni dalla sua morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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