e tu vivrai nel terrore! - L' aldilà | il film di Lucio Fulci alle Notti Horror del Rouge et Noir

Da palermotoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Uno degli horror più belli della storia del cinema", lo definiva il critico cinematografico Federico Frusciante. Mercoledì 29 aprile alle 21:30 per le Notti Horror del Rouge et Noir arriva.e tu vivrai nel terrore! - L'aldilà di Lucio Fulci. Il film verrà proiettato in occasione del suo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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