e tu vivrai nel terrore! - L' aldilà | il film di Lucio Fulci alle Notti Horror del Rouge et Noir
"Uno degli horror più belli della storia del cinema", lo definiva il critico cinematografico Federico Frusciante. Mercoledì 29 aprile alle 21:30 per le Notti Horror del Rouge et Noir arriva.e tu vivrai nel terrore! - L'aldilà di Lucio Fulci. Il film verrà proiettato in occasione del suo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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