Romagna Cup alle finali Il torneo nel segno di Rossi
Oggi si sono disputate le finali della Romagna Cup 2026, un torneo di calcio giovanile molto frequentato sia in Italia che in Europa. La manifestazione è arrivata alla sua fase conclusiva e ha visto le squadre contendenti affrontarsi nel match finale. La competizione, che si svolge annualmente, è nota per richiamare numerosi partecipanti e pubblico. Sul campo si sono affrontate le squadre che hanno superato le fasi preliminari, determinando i vincitori di questa edizione.
Oggi si disputano le finali dell’edizione 2026 della Romagna Cup, una delle manifestazioni di calcio giovanile più frequentate in Italia ed in Europa. Si conclude dunque, con l’assegnazione dei titoli, una cinque giorni dedicata agli appassionati di calcio, che era iniziata venerdì sera con la tradizionale cerimonia inaugurale intensa e carica di emozione, svoltasi allo stadio Alfiero Moretti di Cesenatico. È stato un grande momento di festa, per molti considerato il momento più scenografico e coreografico di questo importante torneo internazionale giovanile organizzato da Adriasport, dedicato alla memoria di Francesco Rossi, storico collaboratore della società di Leo Lucchi, prematuramente scomparso in un tragico incidente stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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