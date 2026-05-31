Al Porto Antico di Genova torna il Vintage Fest | shopping musica anni ’90 e rock’n’roll vista mare

Da genovatoday.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 e domenica 7 giugno, la Piazza delle Feste nel Porto Antico di Genova si riempie di bancarelle con abbigliamento e oggetti vintage. Durante il weekend, si ascoltano musica anni ’90 e rock’n’roll, creando un’atmosfera retrò. L’evento si svolge all’aperto, con il mare come sfondo e accesso libero. La manifestazione è alla sua quarta edizione e coinvolge appassionati di moda e musica del passato.

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Il fascino intramontabile del passato torna a specchiarsi nelle acque del Porto Antico di Genova: sabato 6 e domenica 7 giugno, la suggestiva Piazza delle Feste si trasforma in un distretto del vintage dove la storia incontra la modernità per la quarta edizione del Vintage Fest Genova.Dai curiosi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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