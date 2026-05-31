Al Porto Antico di Genova torna il Vintage Fest | shopping musica anni ’90 e rock’n’roll vista mare
Sabato 6 e domenica 7 giugno, la Piazza delle Feste nel Porto Antico di Genova si riempie di bancarelle con abbigliamento e oggetti vintage. Durante il weekend, si ascoltano musica anni ’90 e rock’n’roll, creando un’atmosfera retrò. L’evento si svolge all’aperto, con il mare come sfondo e accesso libero. La manifestazione è alla sua quarta edizione e coinvolge appassionati di moda e musica del passato.
Il fascino intramontabile del passato torna a specchiarsi nelle acque del Porto Antico di Genova: sabato 6 e domenica 7 giugno, la suggestiva Piazza delle Feste si trasforma in un distretto del vintage dove la storia incontra la modernità per la quarta edizione del Vintage Fest Genova.Dai curiosi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Genova.
Genoa Evening Walking Tour | Porto Antico, Medieval Old Town & Nightlife Atmosphere | 4K
Notizie e thread social correlati
A Nole arriva il Rokkarolla Fest: una giornata tra musica rock'n'roll, auto storiche e viniliA Nole si terrà il Rokkarolla Fest, una giornata dedicata alla musica rock'n'roll, alle auto storiche e ai vinili.
Bresh, sold out anche il quarto e ultimo appuntamento di Mare Nostrum al Porto Antico di GenovaIl concerto di Bresh al Porto Antico di Genova si è concluso con il tutto esaurito, anche per l'ultimo degli appuntamenti di Mare Nostrum.
Temi più discussi: Porto Antico EstateSpettacolo 2026; Al Porto Antico si apre la 22esima Festa dello Sport: si punta a superare il record di 140mila presenze; Le Stelle nello Sport abbracciano il Porto Antico di Genova. Da venerdì è Festa!; Festa dello Sport 2026, torna il grande evento che promuove lo sport per tutte le età e le abilità.
Dal 10 al 14 giugno il Porto Antico di Monopoli si trasforma nella capitale italiana della cultura e dell'impegno civile. Cinque serate imperdibili sotto le stelle con i protagonisti del giornalismo, della letteratura e della filosofia x.com
Questa mattina intervento dei vigili del fuoco al Porto Antico, dove una barca a vela ormeggiata ha iniziato a imbarcare acqua per una falla a prua. Il personale del distaccamento nautico Vvf di Calata Gadda è intervenuto con la motonave e, grazie alle pompe facebook
Qualcuno può consigliare libri sulla mitologia porto-indoeuropea? reddit
Porto Antico di Genova, concluso il maxi restyling del BigoIl restauro, che ha mantenuto l'esatta fedeltà cromatica concepita originariamente dallo studioPiano Building si è sviluppato in due macro-fasi tra il 2025 e il 2026 ... msn.com
Porto Antico di Genova, concluso il maxirestauro del BigoInvestimento da 2 milioni di euro e oltre 10 mila ore di lavoro per riportare l'opera di Renzo Piano alla bellezza originale ... liguria.bizjournal.it