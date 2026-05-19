Torna il Borgo Teresiano Wine Fest | festival dei vini nel cuore della città

Il Borgo Teresiano Wine Fest torna a Trieste, portando nel cuore storico della città un evento dedicato ai vini locali e alle attività del quartiere. La manifestazione, che si svolgerà nelle strade e nelle piazze del centro, prevede degustazioni, incontri con produttori e momenti di approfondimento sui vini della zona. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio enologico e le attività commerciali presenti nel borgo. L’edizione di quest’anno si svolgerà nel fine settimana, coinvolgendo diversi esercizi e operatori del settore.

Torna in città il Borgo Teresiano Wine Fest, il festival dedicato al mondo dei vini di Trieste e ai locali situati nel cuore storico della città. L’iniziativa si terrà dal 28 maggio al 2 giugno e coinvolgerà sei wine bar, due atelier, sei tra artigiani e musicisti, e il teatro La Contrada. “È. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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