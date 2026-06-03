Libano-Israele tensioni tra Roma e Tel Aviv | l’ambasciatore israeliano critica Tajani

L'ambasciatore israeliano ha criticato il ministro degli Esteri italiano, accusandolo di avere una narrazione del conflitto diversa dalla sua. Nel frattempo, i raid israeliani nel sud del Libano sono in corso, con un aumento delle vittime. La tensione tra Italia e Israele si manifesta anche attraverso questa divergenza di opinioni pubbliche sul conflitto in atto. Nessuna altra informazione sui dettagli delle divergenze o sulle conseguenze di questa critica.

Mentre continuano i raid di Israele e aumentano le vittime nel sud del Libano, l'ambasciatore israeliano Peled parla di "divergenze con Tajani sulla narrazione del conflitto" Si registra un nuovo motivo di attrito diplomatico traItalia e Israelesul conflitto inLibano. L’ambasciatore israeliano a Roma,Jonathan Peled, ha infatti dichiarato di avere avuto “alcune divergenze” con il ministro degli Esteri italianoAntonio Tajani, accusandolo di concentrarsi principalmente sullesofferenze della popolazione libanese senza dare pari rilievo a quelle subite dalle comunità israeliane. “Non c’è dubbio che il popolo libanese stia soffrendo, ma non... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Israele entra con le truppe in Libano

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