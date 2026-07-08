Neanche l’Italia U19 andrà ai Mondiali fatale il ko ai rigori contro la Danimarca

Notizia in breve

L'Italia Under 19 è stata eliminata dai Mondiali dopo aver perso ai rigori contro la Danimarca. La partita si è conclusa con un pareggio nei tempi regolamentari e supplementari, ma alla lotteria dei rigori la squadra italiana ha subito la sconfitta. Si tratta di una sconfitta simile a quella della Nazionale maggiore in Bosnia, entrambe finite con il fallimento ai calci di rigore.