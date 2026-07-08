Neanche l’Italia U19 andrà ai Mondiali fatale il ko ai rigori contro la Danimarca
L'Italia Under 19 è stata eliminata dai Mondiali dopo aver perso ai rigori contro la Danimarca. La partita si è conclusa con un pareggio nei tempi regolamentari e supplementari, ma alla lotteria dei rigori la squadra italiana ha subito la sconfitta. Si tratta di una sconfitta simile a quella della Nazionale maggiore in Bosnia, entrambe finite con il fallimento ai calci di rigore.
Destino identico, stessa atroce delusione. Proprio come accaduto alla Nazionale maggiore di Gennaro Gattuso nella sfortunata notte in Bosnia, anche l’Italia Under 19 capitola ai calci di rigore. Al "Bangor City Stadium", in Galles, gli Azzurrini di Alberto Bollini vengono piegati dalla Danimarca per 5-4 d.c.r. dopo lo 0-0 dei 120 minuti, mancando l'accesso allo spareggio interconfederale (contro la quarta della Coppa d'Asia) che avrebbe regalato il pass per il Mondiale Under 20 del 2027 in Azerbaigian e Uzbekistan. Per il calcio italiano si tratta della seconda tremenda batosta in pochi giorni, arrivata subito dopo il doloroso verdetto dell'Europeo gallese, che aveva visto l'Italia eliminata già nella fase a gironi per mano di Croazia e Ucraina. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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