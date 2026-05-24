L’Italia ha pareggiato 2-2 contro la Danimarca nel Mondiale di hockey su ghiaccio, perdendo ai rigori. La Danimarca ha ottenuto due punti. Domani, l’Italia deve vincere contro la Slovenia nei tempi regolamentari per evitare la retrocessione in Division I e mantenere la posizione in Top Division.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.02 Mentre la Danimarca conquista due punti, l’Italia domani deve per forza ottenere una vittoria entro i tempi regolamentari contro la Slovenia per evitare la retrocessione in Division I e la permanenza in Top Division. 19.00 Poco da fare, l’Italia lotta ma non trova una vittoria che sarebbe stata importantissima per la classifica e per il morale, con la Danimarca che conferma ai rigori una salvezza già ottenuti con la conquista del punto che si ottiene se si raggiunge il tempo supplementare. 2-2 (0-1) Frycklund si lascia ipnotizzare da Sogaard, finisce qui la partita! 0-1 PALO DI STORM! Siamo ancora vivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 2-2 (0-1), Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: gli azzurri si arrendono ai rigori, serve un’impresa per la salvezza!

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Doppia imposizione Danimarca e Italia reddit

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