L’Italia Under 19 è uscita dalla competizione ai rigori contro la Danimarca, con il punteggio di 5-4. La partita si è conclusa con una serie di tiri dagli undici metri decisivi. L’eliminazione impedisce alla squadra di qualificarsi per il Mondiale Under 20 del 2027. La sfida si è giocata nel tempo regolamentare senza un vincitore, e i rigori hanno deciso la sorte del match.

Beffa finale. I rigori risultano fatali all’Italia U19, che perde così lo spareggio con la Danimarca (5-4) che l’avrebbe avvicinata al Mondiale U20 del 2027. In Azerbaigian e Uzbekistan invece non ci saremo, seconda delusione in pochi giorni dopo l’eliminazione dall’Europeo gallese già al termine della fase a gironi. A Bangor, la sfida tra le terze è bloccatissima sin dall’inizio: la Danimarca ha la migliore occasione nel primo tempo con Legolas (parata di Pessina), poi è l’Italia – stavolta con Liberali titolare – a rendersi pericolosa: al 65’, sull’ottima sponda aerea di Rizzo, Mosconi non arriva alla deviazione a due passi dalla porta. Nel finale la parità non si schioda, nonostante le occasioni capitate prima allo stesso Liberali, poi a Moller. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Anche l'Italia Under 19 non andrà al Mondiale: ko ai rigori contro la Danimarca

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l'Italia andrà al mondiale

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