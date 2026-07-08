Neanche il bacino di Shakira è bastato a salvare la nazionale sudamericana

Da iodonna.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita tra Svizzera e Colombia, il movimento di bacino della cantante è stato visibile mentre partecipava allo spettacolo durante l’intervallo. La nazionale colombiana, tuttavia, non è riuscita a vincere la sfida, nonostante l’energia trasmessa. La performance della cantante ha attirato l’attenzione, ma non ha influenzato l’esito della partita. La squadra svizzera ha mantenuto il risultato favorevole.

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N eppure l’energia travolgente e l’inconfondibile movimento di bacino della “regina dei mondiali” sono bastati a cambiare le sorti di Svizzera-Colombia. Alla vigilia dell’ottavo di finale dei Mondiali 2026, Shakira ha condiviso sui propri canali social un video diventato immediatamente virale. Nelle immagini, la cantante di Barranquilla appare a piedi scalzi nel soggiorno di casa, con indosso un top giallo limone con la scritta “Colombia” ben in vista e un paio di jeans skinny scuri, mentre si scatena in una danza ipnotica e propiziatoria. Un rito che non è bastato a far vincere i sudamericani. I migliori look delle WAGs ai Mondiali 2026. guarda le foto Il balletto di Shakira prima di Svizzera-Colombia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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