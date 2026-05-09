Il 14 maggio sarà annunciato ufficialmente l’inno dei Mondiali di calcio 2026, con la partecipazione di Shakira che presenterà il brano dedicato all’evento. La canzone, intitolata “Dai Dai”, ha caratteristiche che richiamano l’Italia, anche se la nostra Nazionale non potrà cantarla durante la manifestazione. La scelta dell’artista colombiana ha suscitato interesse e curiosità tra gli appassionati di calcio e musica.

Dunque è ufficiale il 14 maggio Shakira svelerà l’Inno ufficiale dei Mondiali di Calcio 2026 di Los Angeles con il brano che “odora” di Italia. Dopo il grande successo di “Waka Waka (This Time for Africa) ” con il gruppo Freshlyground nel 2010, adesso è la volta di “ Dai Dai ” in duetto con il rapper Burna Boy. Un incitamento tutto italiano, ma suona un po’ come una beffa perché purtroppo il nostro Paese è stato eliminato nelle fasi di selezione e anche quest’anno sarà il grande assente dei Mondiali. L’anteprima della canzone postata sui profili ufficiali Instagram di entrambi gli artisti ad oggi, 9 maggio, ha ottenuto ben 40 milioni di visualizzazioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Shakira regina dell’inno ufficiale dei Mondiali di calcio 2026 con l’italiano “Dai Dai”. Strano scherzo del destino: la nostra Nazionale non potrà cantarla

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Shakira - Waka Waka 2.0 | FIFA World Cup Anthem 2026 | Official World Cup Song | Football Music 4K

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