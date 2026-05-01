La CGIL ha annunciato la richiesta di una vertenza nazionale dedicata alla regione, evidenziando la necessità di interventi specifici per la Basilicata. La richiesta arriva in seguito alle difficoltà di alcune aziende locali, tra cui Stellantis e SmartPaper, che stanno affrontando crisi e criticità. La questione riguarda l’esigenza di un intervento strutturale da parte del governo, volto a tutelare i posti di lavoro e sostenere il tessuto industriale regionale.

? Cosa sapere La CGIL a Castelluccio Inferiore chiede una vertenza nazionale per la Basilicata.. Le crisi Stellantis e SmartPaper richiedono un intervento strutturale del governo nazionale.. A Castelluccio Inferiore, durante la manifestazione del Primo Maggio, il segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega, ha lanciato un monito severo al governo Bardi sulla necessità di una grande vertenza nazionale per tutelare il territorio. Il palco della festa dei lavoratori, che ha la partecipazione congiunta di Cgil, Cisl e Uil, è diventato il luogo di un appello urgente rivolto alle istituzioni regionali e nazionali. Fernando Mega ha tracciato un quadro preoccupante per la Basilicata, mettendo in guardia contro un declino che tocca ogni aspetto della vita sociale ed economica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cgil: ‘Serve una vertenza nazionale per salvare la Basilicata

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