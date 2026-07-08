Viola Valentino ha criticato Riccardo Fogli attraverso un messaggio pubblicato sui social, accusandolo di non averle fatto gli auguri di compleanno e di averla lasciata in difficoltà quando stava male. Ha aggiunto che lui parla di lei in televisione con commenti poco rispettosi, definendolo “omino, ometto e quaquaraquà”. I due si sono sposati nel 1971, quando lei aveva 18 anni e lui 24, ma il matrimonio ha incontrato problemi legati alla relazione di lui con Patty Pravo.

Si sposano nel 1971. Lei, Viola Valentino ha appena 18 anni. Lui, Riccardo Fogli, 24. Sembrano una delle coppie più affiatate dello spettacolo italiano, ma il matrimonio viene presto travolto dalla passione di lui per Patty Pravo. Una relazione che all’epoca finisce al centro della cronaca rosa e che porta il cantante a lasciare sia la moglie sia i Pooh, la band con cui aveva raggiunto il successo. Quella storia, però, dura poco: qualche anno dopo Fogli torna da Viola Valentino e i due decidono di riprovarci. Nonostante una lunga serie di alti e bassi, il matrimonio resiste fino al 1993, quando arriva la separazione definitiva dopo oltre vent’anni insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Neanche gli auguri di buon compleanno e quando stavo male ancora peggio. Però in televisione parli sempre di me! Omino, ometto e quaquaraquà, vergognati”: Viola Valentino attacca Riccardo Fogli

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SCANDALO: STAVO PER PARTIRE CON VIOLA PER LA VACANZA DEI SUOI SOGNI MA UN RAGAZZO ROVINA TUTTO

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