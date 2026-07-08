La Corte di Appello di Bari ha confermato le assoluzioni e le tre condanne relative al naufragio del Norman Atlantic. La sentenza di primo grado è stata confermata, ma le pene per i tre imputati condannati sono state ridotte. La decisione riguarda l'iter giudiziario legato all'incidente marittimo. La Corte ha esaminato le richieste di revisione delle pene e ha mantenuto le condanne per alcuni imputati, mentre ha confermato l'assoluzione per altri.

La Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, riducendo le pene agli unici tre imputati condannati per il naufragio del traghetto Norman Atlantic, avvenuto al largo delle coste albanesi nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2014, che causò la morte di 31 persone, 19 tuttora disperse, e il ferimento di altri 64 dei circa 500 passeggeri a bordo. La procura generale aveva chiesto la condanna di nove dei 21 imputati assolti in primo grado, tra i quali l'armatore veneto Carlo Visentini, alcuni componenti italiani e greci dell'equipaggio e le due società proprietaria e noleggiatrice della motonave, Visemar e Anek, insistendo per il riconoscimento dell'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, esclusa dal Tribunale di Bari. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Naufragio Norman Atlantic, in appello confermate le assoluzioni e le tre condanne

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