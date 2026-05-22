Omicidio Thomas Bricca confermate in Appello le condanne per Roberto e Mattia Toson
La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha confermato le condanne nei confronti di due uomini coinvolti nell’omicidio di un giovane di 19 anni avvenuto ad Alatri il 30 sera. Le sentenze di primo grado erano state emesse dalla Corte di Frosinone, con il giudice Francesco Mancini che aveva presieduto il procedimento. Le due persone condannate sono ritenute responsabili del delitto e le decisioni sono state mantenute anche in appello.
La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha confermato le condanne emesse in primo grado dalla Corte d’Assise di Frosinone, presieduta dal giudice Francesco Mancini, nei confronti di Roberto e Mattia Toson, ritenuti responsabili dell’omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri la sera del 30. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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