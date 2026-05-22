La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato le condanne nei confronti di due imputati, legati all'omicidio di un giovane di 19 anni avvenuto ad Alatri il 30 gennaio 2023. La sentenza riguarda Roberto e Mattia Toson, accusati di aver preso parte al fatto di sangue che ha portato alla morte della vittima. La decisione si basa su un procedimento giudiziario avviato dopo l'analisi delle prove raccolte durante il processo di primo grado.

Roma, 22 maggio 2026 – Confermate dalla Corte orte d'Assise d'Appello di Roma l e condanne per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri il 30 gennaio 2023. Ergastolo per Roberto Toson e 24 anni di carcere per il figlio Mattia, riconosciuto come l'autore materiale dello sparo che colpì mortalmente il giovane. La Procura generale aveva sollecitato per entrambi il carcere a vita. L'omicidio per uno scambio di persona. Secondo la ricostruzione degli investigatori, padre e figlio raggiunsero il quartiere Girone di Alatri a bordo di uno scooter T-Max e aprirono il fuoco contro un gruppo di ragazzi. Thomas Bricca venne colpito alla... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Omicidio Thomas Bricca, in appello confermate le condanne a Roberto e Mattia Toson

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