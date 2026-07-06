Verstappen ha dichiarato di non voler avere più contatti con il team Red Bull, affermando: “Parlare con il team? Al momento non voglio avere nulla a che fare con loro”. La sua frustrazione si è manifestata anche in un’altra risposta, quando gli è stato chiesto di una possibile rimonta nel campionato. La situazione sembra critica tra il pilota e la scuderia, senza indicazioni precise su un possibile addio.

“Parlare con il team? Al momento non voglio avere nulla a che fare con loro”. Che non fosse un gran periodo per Verstappen lo si era già capito giovedì, quando a chi gli domandava di una possibile rimonta mondiale, l’olandese rispondeva: “Potete anche smettere di chiedermelo. Non siamo assolutamente competitivi”. Il resto è arrivato in gara, dove le speranze di conquistare almeno un podio si sono infrante nella ghiaia della curva Stowe a causa dell’ennesimo guasto tecnico. E di fronte a questa situazione, l’olandese potrebbe persino pensare di lasciare Red Bull. “Una volta va bene. Ma così sta diventando pericoloso per me. Ho rischiato di farmi male sul serio”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non voglio avere nulla a che fare col team": Verstappen furioso con RedBull, sarà addio?

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