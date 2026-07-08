Il segretario generale della Nato ha affermato che la risposta degli Stati Uniti in Iran è necessaria, poiché si stanno violando gli accordi di tregua. La dichiarazione è stata rilasciata all’arrivo al vertice di Ankara. Nel frattempo, un’altra leader europea ha incontrato il presidente ucraino.

“La risposta Usa in Iran necessaria, stanno violando la tregua”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte arrivando al vertice di Ankara. Trump non ha fatto mancare nuove critiche all’Italia per la gestione delle basi nel conflitto con l’Iran. Mentre la premier Meloni incontra Zelensky. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Tv2000.it - Nato, Rutte: risposta Usa in Iran necessaria. Meloni vede Zelensky

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nato, Rutte: risposta Usa in Iran necessaria. Meloni vede Zelensky

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Notte di attacchi incrociati Usa-Iran: la diretta. Pasdaran: “Distrutte basi americane in Bahrein e Kuwait”. Rutte da Ankara: “Teheran sta violando la tregua, risposta di Washington necessaria”

Nato, Rutte segnala 500 aerei Usa partiti dalle basi in Italia verso l'Iran: perché Meloni non ha avuto sceltaIl primo ministro ha segnalato che circa 500 aerei militari statunitensi sono partiti dalle basi italiane diretti verso l’Iran.

Temi più discussi: Rutte, 'risposta Usa in Iran necessaria, stanno violando la tregua'; Rutte: Assolutamente necessaria la reazione americana; Rutte, 'risposta Usa in Iran necessaria, stanno violando la tregua'; Usa-Iran, è di nuovo alta tensione mentre Kiev chiede armi alla Nato.

Migliaia di aerei statunitensi partiti da basi europee per la missione militare Usa contro l'Iran; 500 solo dalle basi americane in Italia 500. A dirlo a Fox News è il segretario generale della Nato Mark Rutte in risposta alle accuse mosse da Trump nei confronti x.com

Rutte: 'La risposta Usa in Iran necessaria, stanno violando la tregua'ANKARA - I bombardamenti Usa in Iran portati avanti nel corso della notte erano assolutamente necessari. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte arrivando al vertice di Ankara. L'I ... ansa.it

Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha respinto le insinuazioni secondo cui l'Italia avrebbe partecipato al recente conflitto in Iran. Ha accusato il Segretario Generale della NATO Mark Rutte di confondere il supporto logistico con la partecipazione militare di reddit

Mark Rutte e la risposta degli USA agli attacchi iranianiMark Rutte, segretario generale della NATO, ha commentato gli ultimi sviluppi nella crisi tra Stati Uniti e Iran, sottolineando la necessità della risposta americana. notizie.it