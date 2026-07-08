Durante il vertice Nato di Ankara, non sono state annunciate decisioni ufficiali riguardo a un disimpegno delle truppe statunitensi. È stato riferito che il confronto si è svolto in un clima considerato costruttivo e di unità, e che non sono state comunicati cambiamenti formali sulla presenza militare americana nella regione. Le discussioni si sono concentrate su altri temi, senza menzionare specificamente il ritiro o la riduzione delle forze statunitensi.

Roma, 8 lug. (askanews) - Al vertice Nato di Ankara "c'è stato un confronto molto positivo. Lo dico ormai un po in punta di piedi, ma insomma c'è stato un clima costruttivo positivo di unità e quindi non si è parlato delle truppe americane, a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del vertice Nato ad Ankara. "Nella Nato si discute di Burden shifting, di come gli alleati europei della Nato debbano assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari", ha spiegato Meloni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Nato, Meloni: non comunicato nessun disimpegno formale truppe Usa

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