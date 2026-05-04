Durante una visita ufficiale a Yerevan, la premier italiana ha espresso disappunto riguardo al possibile ritiro delle truppe statunitensi dalle basi italiane, affermando che l’Italia ha sempre rispettato i propri impegni internazionali. Ha anche criticato l’Europa sulla questione ucraina, senza entrare nel merito di ulteriori dettagli. La sua presenza si è contraddistinta da un passo deciso e da un abbigliamento formale, mentre si scusava per il ritardo.

YERAVAN - Passo svelto, tacchi e tailleur nero, Giorgia Meloni attraversa il tappeto rosso a grandi falcate: «Ragazzi, sono in ritardo». La sagoma della premier finisce inghiottita dall'ingresso monumentale del Karen Demirchyan, mastodontica arena in cemento armato che sovrasta da una collina la capitale armena Yerevan, “capolavoro” di arte sovietica che oggi ospita la Comunità politica europea. «Serve un salto di qualità», dice Meloni ai leader Ue radunati a conclave nel format lanciato dopo l'invasione russa dell'Ucraina. E suona tanto come una strigliata, quella della premier, agli alleati – al suo fianco mentre parla il presidente cipriota Christoudoulides, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron e Keir Starmer – troppo inclini, a suo dire, alle “analisi di gruppo” e molto meno all'azione.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meloni e il ritiro delle truppe Usa dalle basi italiane: «Non condivido disimpegno, Italia ha sempre mantenuto impegni». E sull'Ucraina striglia l'Europa

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