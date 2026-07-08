NATO Leonardo rilancia la collaborazione tra industria e Alleati | Mariani indica la strada

Leonardo propone di rafforzare la collaborazione tra industria e alleati, sottolineando l’importanza di un ecosistema industriale più integrato. La strategia include la connessione tra istituzioni, imprese, centri di ricerca e innovazione, con l’obiettivo di migliorare la capacità di risposta della NATO. La proposta è stata avanzata da un rappresentante dell’azienda durante un incontro dedicato alla sicurezza e alla difesa.

La NATO deve rafforzare la propria capacità di risposta puntando su un ecosistema industriale sempre più integrato, capace di mettere in rete istituzioni, imprese, ricerca e innovazione. È questo il messaggio lanciato da Lorenzo Mariani, Chief executive manager e General Manager di Leonardo, al termine del NATO Defence Industry Forum di Ankara, appuntamento dedicato al confronto tra governi e industria della difesa. Intervenendo in un panel dedicato alla preparazione industriale dell’Alleanza, Mariani ha condiviso il palco con il Presidente della Finlandia Alexander Stubb, il Primo Ministro dei Paesi Bassi Rob Jetten, il CEO di Saab e presidente dell’ASD Micael Johansson. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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