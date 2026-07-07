Spese difesa l' ad Leonardo Mariani al forum Nato | Obiettivo del 5% è realistico

Da repubblica.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'amministratore delegato ha affermato che l'obiettivo di destinare il 5% del bilancio alle spese di difesa è realistico, durante un incontro svoltosi in Turchia in occasione di un vertice. Ha aggiunto che la priorità è la modulazione temporale di tali spese e che un eventuale rinvio non avrebbe effetti sugli utili aziendali. La discussione si è svolta in un contesto collaterale all'evento principale.

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Il manager da Ankara, in un incontro collaterale al vertice: “L'importante è la modulazione temporale. Safe? Rinvio non ha impatto su utili”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Spese difesa, l'ad Leonardo Mariani al forum Nato: “Obiettivo del 5% è realistico”
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