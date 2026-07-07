Ad Ankara si è svolto un vertice Nato dedicato al rafforzamento delle capacità militari, con particolare attenzione alla cooperazione industriale e all’accelerazione della produzione di armamenti. Durante l’incontro sono stati firmati contratti per importi miliardari con alcune delle principali aziende del settore. Tra i partecipanti anche un rappresentante di Leonardo, che ha dichiarato che puntare a un 5% del Pil per la difesa è realistico, ma richiede modulazione nel tempo.

Un vertice Nato tutto focalizzato su riarmo, cooperazione industriale, produzione accelerata. E sulla firma di contratti miliardari coi big delle armi. A margine del vertice di Ankara c’è anche l’amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani, presente al Forum sull’industria della difesa, collaterale al summit dell’ Alleanza atlantica. Parla dell’obiettivo degli investimenti nella Difesa fino al 5% Pil entro il 2035, che è raggiungibile “con gradualità” da parte del governo e spiega che l’adesione o meno dell’Italia al Safe dell’Ue (il piano Ue da 150 miliardi di euro per il riarmo e la difesa ) non impatta sul gruppo “perché i programmi dove noi siamo impegnati oggi e dove abbiamo improntato la nostra crescita nell’arco del piano strategico sono programmi che poggiavano e poggiano sul bilancio ordinario della difesa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ad Ankara vertice Nato e forum della Difesa. C’è anche Mariani (Leonardo): “Il 5% del Pil obiettivo realistico, ma va modulato nel tempo”

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US Ambassador to NATO: Defence Industry Is Now at the Heart of Deterrence!

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