I leader della Nato si sono incontrati a Ankara per una riunione dedicata a diversi progetti militari, che coinvolgono investimenti di miliardi di dollari. Durante l'incontro, hanno mostrato al presidente degli Stati Uniti le iniziative di potenziamento della difesa collettiva. È stata scattata una foto di gruppo dei partecipanti al vertice.

I leader della Nato si sono radunati a Ankara, capitale della Turchia, per discutere di una serie di progetti militari del valore di miliardi di dollari e dimostrare al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, come stiano potenziando la difesa comune. Prima di iniziare il vertice, i leader si sono riuniti per la consueta foto di gruppo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nato, foto di gruppo dei leader al vertice di Ankara

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Meloni al vertice Nato di Ankara, la foto di gruppo con i leader dell'Alleanza

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