Crosetto | Summit Nato di Ankara costruito perché tutto funzioni quello che farà Trump lo vedremo

Il prossimo vertice della Nato in Turchia si concentrerà sulla preparazione e sulla gestione delle questioni operative, secondo quanto dichiarato da un rappresentante italiano. Si discute dei rapporti con gli Stati Uniti, in particolare delle mosse dell’amministrazione in carica, e delle spese militari. Crosetto ha affermato che il summit è stato organizzato per garantire il buon funzionamento delle attività, mentre le decisioni di Trump saranno evidenti nel tempo.

Il prossimo vertice Nato in Turchia, i rapporti con gli Usa e il fattore Trump, le spese per la difesa, al centro dell’intervento di Guido Crosetto a ‘Pantelleria Mediterraneo d'autore’. "Ankara è stata costruita perché tutto funzioni, gli impegni saranno rispettati e ogni Paese si presenta avendo fatto la sua parte. Non vedo problemi da questo punto di vista rispetto al vertice scorso. Poi quello che farà Trump lo vedremo, sarà un vertice molto breve". Lo ha detto il ministro della Difesa alla rassegna organizzata nell'isola dalla Myrta Merlino e da Valentina Fontana per Vis Factor. Il titolare della Difesa è tornato sulle relazioni con Washington dopo gli attacchi delle settimane scorse del presidente americano all’Italia e alla premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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