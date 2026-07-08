Nasce la Rete regionale per la cura del diabete Via libera della giunta | Assistenza integrata
La giunta ha approvato la creazione della Rete regionale per la cura del diabete nelle Marche. La rete garantirà un'assistenza integrata ai pazienti, consolidando un percorso già in atto. La decisione mira a migliorare la gestione della patologia e a rafforzare i servizi sanitari dedicati. La nuova struttura si inserisce in un quadro di attenzione specifica alla cura del diabete, con un focus sulla continuità assistenziale e sull’efficacia delle terapie.
Nasce la Rete diabetologica Marche. Con l’istituzione, approvata in giunta, si consolida un percorso che vede la regione all’avanguardia nella gestione della patologia diabetica. "Il provvedimento – fa sapere la Regione – unisce l’esperienza della legge regionale 2015 con le recenti linee di indirizzo per le reti cliniche non tempo-dipendenti". Il nuovo modello organizzativo "punta a dare una risposta capillare a una patologia che nelle Marche vede una stima di 80mila-90mila persone con diabete noto (più una quota di sommerso stimata in 30mila-35mila casi)". La rete è stata peraltro già riconosciuta come best practice dalla commissione europea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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