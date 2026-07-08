Nasce la Rete regionale per la cura del diabete Via libera della giunta | Assistenza integrata

Notizia in breve

La giunta ha approvato la creazione della Rete regionale per la cura del diabete nelle Marche. La rete garantirà un'assistenza integrata ai pazienti, consolidando un percorso già in atto. La decisione mira a migliorare la gestione della patologia e a rafforzare i servizi sanitari dedicati. La nuova struttura si inserisce in un quadro di attenzione specifica alla cura del diabete, con un focus sulla continuità assistenziale e sull’efficacia delle terapie.