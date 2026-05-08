A Verona è stata istituita una rete integrata con l’obiettivo di contrastare la violenza di genere. Medici e farmacisti avranno il compito di riconoscere i segnali di abuso e di segnalarli alle autorità competenti. Nuovi attori collaboreranno con la magistratura per rafforzare le azioni di intervento e tutela, creando un sistema più coordinato tra diverse figure professionali.

? Domande chiave Come faranno medici e farmacisti a intercettare i segnali di abuso?. Chi sono i nuovi attori che collaboreranno con la magistratura?. Perché l'università di Verona interviene direttamente in questo protocollo?. Come eviterà la rete che le vittime debbano ripetere la storia?.? In Breve Collaborazione scientifica con l'Università di Verona tramite specifica borsa di studio dedicata.. Vittorio Pederzoli e Fabrizio Nicolis coordinano gli interventi presso ospedali di Peschiera e Negrar.. Olga Sfragra dell'Ulss 9 Scaligera gestisce la valutazione dei rischi e dei casi sommersi.. Elena Vecchioni di Federfarma Verona potenzia il ruolo delle farmacie per intercettare i bisogni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona: nasce una rete integrata per contrastare la violenza di genere

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