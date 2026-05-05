Nuova rete medica ad Agrigento | sfida alle cronicità con la cura integrata

A Agrigento nasce una nuova rete medica dedicata ai pazienti con cronicità, con l’obiettivo di migliorare i percorsi di cura. Questa iniziativa prevede l’integrazione tra il reparto di medicina interna dell’ospedale e le strutture territoriali. Sono previste nuove competenze e collaborazioni tra medici ospedalieri e specialisti del territorio, con l’obiettivo di offrire un’assistenza più coordinata e continuativa per chi ha patologie croniche.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i percorsi di cura per i pazienti cronici ad Agrigento?. Quali nuove competenze mediche uniranno il San Giovanni di Dio al territorio?. Come potrà la nuova rete sanitaria ridurre il carico sulle famiglie?. Perché la multidisciplinarietà è la chiave per superare le disabilità croniche?.? In Breve Convegno #RiabilitAG2026 presso Hotel della Valle il 9 e 10 maggio.. Progetto coordinato da Crapanzano per l'unità di Medicina del San Giovanni di Dio.. Obiettivo ridurre carico assistenziale per famiglie e caregiver nel territorio agrigentino.. Patrocinio del Comune e dell'Ordine dei medici di Agrigento per l'iniziativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova rete medica ad Agrigento: sfida alle cronicità con la cura integrata Notizie correlate Atv cambia il trasporto serale con una nuova rete integrata a ScipioneDa domani a Verona potenziati i collegamenti tra quartieri e centro con un’offerta più capillare ed efficiente attiva ogni giorno dalle 20. Leggi anche: Quando la riabilitazione diventa rete: professionisti a confronto sulle cronicità Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Assistenza primaria, 208 medici per il ruolo unico. Ricerca partita in Alto Adige; Sanità siciliana in stallo: rete ospedaliera non valutabile dal Ministero; Gli agopuntori fanno squadra. Via all’attività nella nuova sede; Una nuova rete intelligente per aeroporti e compagnie aeree: meno complessità, più efficienza. Sicilia. Dubbi di Anaao e Ordine dei medici su Piano per nuova rete ospedalieraDopo la presentazione del piano da parte dell’assessore Gucciardi tiepide le reazioni dei medici. Anaao: Una riorganizzazione sanitaria che desta perplessità. Omceo Palermo: Fortunatamente si ... quotidianosanita.it Rete oculistica. A Torino ambulatori ad accesso diretto in quattro struttureL’assessore Saitta ha illustrato in Consiglio il piano della Regione per la nuova rete: L’istituzione della rete oftalmologica, il potenziamento dell’offerta e la creazione degli ambulatori ad ... quotidianosanita.it Il progetto della nuova rete idrica comprende l’impianto di distribuzione del cosiddetto «destra Oreto», per un importo di circa 50 milioni di euro finanziato con il Pnrr - facebook.com facebook Il progetto della nuova rete idrica comprende l’impianto di distribuzione del cosiddetto «destra Oreto», per un importo di circa 50 milioni di euro finanziato con il Pnrr x.com