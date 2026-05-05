Nuova rete medica ad Agrigento | sfida alle cronicità con la cura integrata

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Agrigento nasce una nuova rete medica dedicata ai pazienti con cronicità, con l’obiettivo di migliorare i percorsi di cura. Questa iniziativa prevede l’integrazione tra il reparto di medicina interna dell’ospedale e le strutture territoriali. Sono previste nuove competenze e collaborazioni tra medici ospedalieri e specialisti del territorio, con l’obiettivo di offrire un’assistenza più coordinata e continuativa per chi ha patologie croniche.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i percorsi di cura per i pazienti cronici ad Agrigento?. Quali nuove competenze mediche uniranno il San Giovanni di Dio al territorio?. Come potrà la nuova rete sanitaria ridurre il carico sulle famiglie?. Perché la multidisciplinarietà è la chiave per superare le disabilità croniche?.? In Breve Convegno #RiabilitAG2026 presso Hotel della Valle il 9 e 10 maggio.. Progetto coordinato da Crapanzano per l'unità di Medicina del San Giovanni di Dio.. Obiettivo ridurre carico assistenziale per famiglie e caregiver nel territorio agrigentino.. Patrocinio del Comune e dell'Ordine dei medici di Agrigento per l'iniziativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Nuova rete medica ad Agrigento: sfida alle cronicità con la cura integrata

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