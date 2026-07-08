Due interventi della Polizia Metropolitana hanno salvato un giovane gheppio e una tartaruga esotica a Napoli. Il rapace è stato affidato al centro di recupero “Federico II”, mentre la tartaruga Trachemys è stata presa in carico dall’ASL. La polizia ha intervenuto per recuperare e tutelare gli animali in difficoltà, proseguendo le azioni di salvaguardia della fauna locale.

Il rapace affidato al CRAS “Federico II”, la tartaruga Trachemys presa in carico dall’ASL: prosegue l’impegno per la tutela della fauna e della biodiversità. Un giovane gheppio e una tartaruga esotica sono stati salvati dalla Polizia Metropolitana di Napoli che prosegue così, con due distinti interventi, la tutela della fauna selvatica, consentendo così di mettere in sicurezza un giovane rapace e una tartaruga appartenente a una specie esotica. Con il trasferimento presso CRAS — Centro Recupero Animali Selvatici “Federico II” del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università di Napoli operante presso l’ASL Napoli 1 Centro si è concluso oggi il recupero di un giovane esemplare di gheppio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Napoli, salvati un giovane gheppio e una tartaruga esotica: doppio intervento della Polizia Metropolitana

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