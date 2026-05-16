Giovane perseguitata dall' ex fidanzato a Verona inseguita sul posto di lavoro | l' intervento della polizia

A Verona, una giovane di 21 anni ha denunciato di essere stata perseguitata dall'ex fidanzato. Nelle ultime settimane, l'uomo avrebbe seguito la vittima nei pressi del suo luogo di lavoro, creando situazioni di pressione e disagio. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione e ha proceduto all’arresto dell'uomo, accusato di atti persecutori. La giovane ha fornito testimonianze che hanno confermato la presenza costante dell'ex in diverse occasioni.

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Un arresto per atti persecutori, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a Verona, dove un giovane di 21 anni è stato fermato dopo aver ripetutamente molestato la sua ex compagna. L’episodio è stato innescato da una segnalazione della vittima, che ha richiesto aiuto dopo aver notato la presenza dell’ex fidanzato nei pressi del suo luogo di lavoro. L’intervento a Verona Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella serata di ieri, quando la Centrale Operativa della Questura ha ricevuto una chiamata di emergenza intorno alle 21:20. La donna, visibilmente preoccupata, ha riferito che il suo ex compagno si trovava nei pressi del suo posto di lavoro, nonostante la relazione fosse terminata da mesi. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giovane perseguitata dall'ex fidanzato a Verona, inseguita sul posto di lavoro: l'intervento della polizia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Paura per una donna a Latina, perseguitata dall'ex compagno che la minaccia sul luogo di lavoro: l'arrestoUn uomo di origine romena è stato arrestato a Latina per atti persecutori e gravi minacce ai danni della ex compagna. Intervento riuscito. Riattaccato il braccio all’operaio infortunato sul posto di lavoro(Lodi) I medici dell’ospedale San Gerardo di Monza, centro specializzato in microchirurgia ricostruttiva, sono riusciti a riattaccare il braccio... Perseguitata dall'ex, donna salvata dal braccialetto elettronicoPozzuoli. Bloccato da una volante della Polizia mentre tentava di avvicinarsi alla sua ex nonostante avesse il braccialetto elettronico. Così è finito in manette un 34enne, fermato quest'oggi nel ... ilmattino.it