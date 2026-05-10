Una tartaruga è stata trovata dispersa nel tratto della SS87 a causa delle recenti piene del fiume Biferno. La Polizia Stradale ha soccorso l’animale, che si trovava nel mezzo della carreggiata. Le piene hanno causato lo spostamento della fauna selvatica, portando alcuni esemplari in zone inattese. L’intervento ha permesso di mettere in salvo la tartaruga prima che potesse essere investita.

? Punti chiave Come ha fatto la tartaruga a finire nel mezzo della carreggiata?. Perché le piene del Biferno hanno spostato la fauna selvatica?. Chi ha gestito le cure mediche dopo il ritrovamento?. Dove verrà liberato l'esemplare protetto per garantirne la sopravvivenza?.? In Breve Esemplare maschio di 10 anni soccorso dopo esondazione diga Liscione e fiume Biferno.. Veterinari ASREM di Campobasso hanno effettuato controlli sanitari post piene di aprile.. Gruppo CITES Carabinieri forestali coordina il rilascio in habitat naturale sicuro.. Eventi meteorologici di aprile hanno spostato la fauna verso la SS87.. Una pattuglia della Polizia Stradale di Campobasso ha messo in salvo una tartaruga sulla Statale 87, salvando un esemplare di Testudo Hermanni disperso dopo le piene del mese scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soccorso in SS87: la Polizia salva una tartaruga dispersa dalle piene

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