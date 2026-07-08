Napoli ruba copricapo dalla statua di San Gennaro in Duomo | arrestato extracomunitario

Un uomo di 43 anni è stato fermato a Napoli dopo aver preso il copricapo dalla statua di San Gennaro nel Duomo. Il custode ha dato l’allarme e una pattuglia dell’esercito ha inseguito il sospetto, riuscendo a bloccarlo poco distante. Sul posto sono arrivati successivamente i carabinieri, che hanno arrestato l’uomo.

Un 43enne extracomunitario è stato arrestato a Napoli dopo aver rubato il copricapo vescovile dalla statua di San Gennaro nel Duomo partenopeo. A bloccarlo, dopo l’allarme lanciato dal custode, è stata una pattuglia dell’esercito, che ha rincorso il ladro e l’ha acciuffato attendendo poi l’arrivo dei carabinieri. Il ladro è entrato nel Duomo di Napoli mercoledì mattina, e ha raggiunto uno degli altari della cattedrale dove è esposto un busto di San Gennaro completo di mitra, il copricapo vescovile a punta. L’uomo, fingendo di osservare la statua, si è avvicinato e ha agguantato il prezioso accessorio, allontanandosi poi velocemente. A lanciare l’allarme è stato il custode, che ha subito allertato il 112. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli, ruba la mitra di San Gennaro e scappa: arrestato

Notizie e thread social correlati

Ruba il copricapo di San Gennaro dal Duomo di Napoli: 43enne arrestato e cimelio recuperatoUn uomo di 43 anni, extracomunitario, è stato arrestato questa mattina dopo aver rubato il copricapo di San Gennaro dal Duomo di Napoli.

Napoli, al Duomo va in scena «Operazione San Gennaro»: ruba la mitra del patrono esposta in cattedrale e poi viene arrestatoUn uomo ha rubato la mitra del patrono di Napoli esposta nel Duomo, ma è stato arrestato pochi minuti dopo.

Argomenti più discussi: Napoli, ruba copricapo dalla statua di San Gennaro: rincorso e arrestato; Napoli, ruba copricapo dalla statua di San Gennaro: rincorso e arrestato.

#Napoli. Un uomo entra nel Duomo e ruba la mitra, il tradizionale copricapo vescovile, dal busto d'argento di San Gennaro esposto su uno degli altari. Il custode si accorge del gesto e lancia immediatamente l'allarme. La Centrale Operativa dei #Carabinieri x.com

Napoli, ruba il copricapo dalla statua di San Gennaro in Duomo: rincorso e arrestatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, ruba il copricapo dalla statua di San Gennaro in Duomo: rincorso e arrestato ... tg24.sky.it

Ruba il copricapo di San Gennaro dal Duomo di Napoli: 43enne arrestato e cimelio recuperatoQuesta mattina, un 43enne extracomunitario è entrato nel Duomo di Napoli. Ha raggiunto uno degli altari della cattedrale dove è esposto un busto di San Gennaro completo ... ilmattino.it