Napoli nuova alternativa come vice Di Lorenzo | spunta Barbieri della Cremonese

Un nuovo nome si aggiunge alla lista dei possibili vice di Di Lorenzo: si tratta di un calciatore della Cremonese. Il mercato richiede di vendere prima di comprare, con 25 calciatori da cedere. Il direttore sportivo sta lavorando per piazzare gli esuberi e poi acquistare i profili necessari per completare la rosa di Allegri. La sessione estiva si presenta complessa e intensa, tra cessioni e acquisti.

Un mercato in cui sarà necessario prima cedere e poi acquistare. E, per la precisione, sono ben 25 i calciatori da piazzare. Un’estate torrida, insomma, per il ds Manna che dovrà piazzare gli esuberi e poi ingaggiare i profili che possano completare la rosa a disposizione di Max Allegri. Tecnico che sarà presentato ufficialmente il prossimo 14 luglio al Teatro San Carlo. Tra le priorità indicate dal livornese alla dirigenza azzurra c’è ovviamente il vice Di Lorenzo. Il capitano ha bisogno di un alter ego in grado di non farlo rimpiangere, da qui l’idea Khalaili dell’Union Saint Gilloise. Sull’esterno israeliano, però, è piombata una concorrenza sfrenata, a partire dall’Inter e dal Como ma anche club di Premier League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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