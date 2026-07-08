A Napoli, sono stati sequestrati diversi prodotti illegali in zona Porta Nolana. Sono state trovate sigarette elettroniche al gusto banana, che contenevano marijuana pura. Inoltre, sono state trovate bustine di hashish nascoste all’interno di confezioni simili a quelle di biscotti ripieni. Le operazioni di controllo hanno portato al sequestro di queste sostanze.

Sigarette elettroniche al gusto “banana” che in realtà contenevano marijuana pura. E ancora hashish nascosto in bustine identiche a quelle di celebri biscotti ripieni. È il nuovo volto dello spaccio scoperto dai carabinieri durante un servizio straordinario di controllo nel quartiere di Porta Nolana, dove il mercato della droga si rinnova puntando su packaging ingannevoli e prodotti di uso quotidiano. La scoperta è avvenuta nel corso di una vasta operazione condotta dai militari della Compagnia Stella, supportati da diversi reparti del Comando provinciale di Napoli. Tra vicoli, aree condominiali, cabine elettriche, cassette postali e veicoli apparentemente abbandonati, i carabinieri hanno passato al setaccio ogni possibile nascondiglio. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, marijuana nello "svapo" al gusto banana e hashish nelle bustine dei biscotti: sequestri a Porta Nolana

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